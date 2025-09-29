Lena Gercke: Schlussstrich! Sie hat harte Konsequenzen gezogen

„Manche haben diesen Schritt verstanden, andere nicht. Aber es war einfach zu viel, ich konnte nicht mehr ohne schlechtes Gewissen das Haus verlassen”, heißt es weiter. Jetzt geht es für die Unternehmerin das erste Mal wieder beruflich auf Reisen: Zu einer Fashionshow von L'Oreal nach Paris. „Das erste Mal seit Langem, dass ich ohne schlechtes Gefühl, das Haus verlassen habe. Runterzufahren hat nicht nur der Balance zu Hause geholfen, sondern auch mir”, schreibt Lena.