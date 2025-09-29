Lena Gercke: Schlussstrich! Sie hat harte Konsequenzen gezogen
Lena Gercke hat vor drei Monaten eine wichtige Entscheidung getroffen. Nun berichtet sie, wie es ihr heute damit geht.
Lena Gercke ist Mutter von zwei Töchtern.
© IMAGO / ABACAPRESS
Für Lena Gercke (37) ist der Spagat zwischen ihrer Arbeit und der Rolle als Mutter und Partnerin manchmal nicht ganz leicht. Deshalb hat sie bereits vor drei Monaten beschlossen, etwas kürzerzutreten. Jetzt blickt sie auf ihre Entscheidung zurück und berichtet ihren Fans, was sich seitdem verändert hat.
Lena Gercke hat beschlossen weniger zu reisen
Nach ihrem Sieg bei „Germany’s next Topmodel” startete die heute 37-Jährige richtig durch. Inzwischen ist sie nicht nur gefragtes Model, sondern auch Moderatorin und Geschäftsfrau. Verständlich, dass sich Familie und Beruf nur schwer vereinbaren lassen. Doch genau daran wollte sie aktiv etwas verändern und hat vor drei Monaten beschlossen, „weniger zu reisen – für die Familie”, schreibt Lena Gercke in ihrer Instagram-Story und blickt nun auf die vergangenen drei Monate zurück.
Der erste Work-Trip nach drei Monaten
„Manche haben diesen Schritt verstanden, andere nicht. Aber es war einfach zu viel, ich konnte nicht mehr ohne schlechtes Gewissen das Haus verlassen”, heißt es weiter. Jetzt geht es für die Unternehmerin das erste Mal wieder beruflich auf Reisen: Zu einer Fashionshow von L'Oreal nach Paris. „Das erste Mal seit Langem, dass ich ohne schlechtes Gefühl, das Haus verlassen habe. Runterzufahren hat nicht nur der Balance zu Hause geholfen, sondern auch mir”, schreibt Lena.
Auch, wenn sie Angst habe, Zuhause etwas verpassen zu können, weiß sie, dass sie „priorisieren” müsse. „Jetzt freue ich mich auf zwei Tage, wo ich mich nur um mich und all die schönen Dinge um mich herum kümmern kann und weiß: Zu Hause ist alles auf der richtigen Spur.
Und ich kann diesen Work-Trip jetzt einfach richtig doll genießen”, schreibt das Model.