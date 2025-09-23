Diese 10 Promi-Lieben aus Deutschland kanntest du garantiert nicht!
Auch Promis haben schon die ein oder andere Lovestory hinter sich. Welche heimlichen Affären es zwischen den Stars gab und mit wem die Promis jetzt zusammen sind, erfährst du hier.
Heidi Klum und Kiedis waren 2002 bis 2003 in einer festen Beziehung.
© Imago/Collage
Heidi Klum & Kiedis? Daniel Craig und Heike Makatsch?
Diese Promi-Pärchen klingen fast zu wild, um wahr zu sein – und doch gab es sie wirklich! Einige Liebschaften blieben jahrelang geheim, andere waren kurz, aber heftig.
Dass Heidi Klum einen bunten Männergeschmack hat, ist bekannt – aber eine Beziehung mit Red-Hot-Chili-Peppers-Frontmann Anthony Kiedis? Ja, die gab es! Von 2002 bis 2003 waren die beiden ein Paar. Heute ist Heidi mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz verheiratet – Kiedis' aktueller Beziehungsstatus bleibt unklar.
Bondstar trifft auf deutsche Schauspielerin
Kaum zu glauben, aber wahr: Heike Makatsch war ganze acht Jahre mit James-Bond-Star Daniel Craig liiert! Die beiden lernten sich 1996 beim Dreh zu Obsession kennen – und Heike zog sogar nach London, um bei ihm zu sein.
Die Beziehung hielt bis 2004 – warum sie endete, blieb ein Geheimnis. Heute lebt Makatsch mit Schauspieler Trystan Pütter zusammen, sie haben zwei Kinder. Und Daniel Craig? Ist seit 2011 mit Hollywood-Star Rachel Weisz verheiratet – ebenfalls mit einer Tochter.
Nina Hagen & Kiedis: Diese Liebe wurde zum Hit!
Nicht nur mit Heidi Klum führte der Musiker eine Beziehung: In den 80ern war Anthony Kiedis sogar mit der deutschen Punk-Ikone Nina Hagen liiert! Die schrille Sängerin soll ihn sogar zum Song „Give It Away“ inspiriert haben! Kiedis sagte später: „Eine tolle Frau – ich war beeindruckt, wie sie in Hollywood gefeiert wurde.“
Claudia Effenberg & Otto Waalkes: Dieses Paar überrascht ALLE!
1986 soll Model Claudia Effenberg eine Affäre mit Kult-Komiker Otto Waalkes gehabt haben – in einer Münchner Disco begann die kurze Romanze. Pikant: Otto war damals bereits vergeben!
Heute ist Claudia mit Stefan Effenberg verheiratet. Otto ist seit Jahren offiziell Single.
Yvonne Catterfeld & Wayne Carpendale: Von Liebe zu Respekt
2004–2007: Yvonne und Wayne waren das „It-Paar” – doch dann wurde aus Liebe Freundschaft. Ohne Drama, ohne Skandal. Heute lebt Yvonne Catterfeld mit Fotograf Adam von Mack in Bayern, Wayne ist seit 2013 mit Annemarie Carpendale verheiratet.
Udo Lindenberg & Nena: Intimer Abschied unter dem Klavier?
Ja, diese Musiklegenden waren ein Jahr lang ein Paar! In den 80ern verliebten sich Udo Lindenberg und Nena – doch dann merkte Udo: „Für die ganz große Liebe reicht es nicht.“
Der Trennungsmoment? Laut Udo „ein intimer Gedankenaustausch unter dem Klavier“.
Heute ist Udo mit Fotografin Tine Acke zusammen, Nena lebt mit Philipp Palm und zwei gemeinsamen Söhnen.
Oliver Pocher & Annemarie Carpendale: Total vergessen!
Von 2002 bis 2004 waren Oliver Pocher und Annemarie Warnkross (heute Carpendale) ein Paar!
Eine Beziehung, die heute kaum noch jemand auf dem Schirm hat.
Oliver Pocher ist inzwischen von Amira Aly geschieden. Annemarie Carpendale ist glücklich mit Wayne Carpendale verheiratet – seit 2013 und mit einem gemeinsamen Sohn.
Heiko Maas & Natalia Wörner: Promi-Power-Paar trennt sich – und er heiratet seine Ex!
Von 2016 bis 2023 galten sie als Traumpaar: Schauspielerin Natalia Wörner und Politiker Heiko Maas. Im Sommer 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt.
Doch das Liebeskarussell dreht sich weiter: Ende 2023 kam Heiko Maas mit seiner Ex-Frau Corinna Maas wieder zusammen – und heiratete sie im Dezember.
Lena Gercke & Jay Khan: Glamourpaar mit Ablaufdatum
Bevor sie Mama und Model-Ikone wurde, war Lena Gercke drei Jahre mit US5-Sänger Jay Khan liiert. Heute hat Lena mit Dustin Schöne zwei Kinder – Jay ist mit Studentin Jessie Noe Scheuermann (24) zusammen, die ganze 15 Jahre jünger ist.
Katarina Witt & „MacGyver“: Hollywood trifft Eisprinzessin
In den 90ern kam es zu dieser fast vergessenen Romanze: Katarina Witt und Richard Dean Anderson (MacGyver!) waren liiert. Sie war 26, er 42 – und die Liebe begann bei einer Eiskunstlauf-Gala.
Heute lebt Witt kinderlos in Berlin und hält ihr Privatleben strikt unter Verschluss. Andersons aktueller Beziehungsstatus? Ebenfalls unbekannt.