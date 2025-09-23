Diese 10 Promi-Lieben aus Deutschland kanntest du garantiert nicht!

Kaum zu glauben, aber wahr: Heike Makatsch war ganze acht Jahre mit James-Bond-Star Daniel Craig liiert! Die beiden lernten sich 1996 beim Dreh zu Obsession kennen – und Heike zog sogar nach London, um bei ihm zu sein.

Die Beziehung hielt bis 2004 – warum sie endete, blieb ein Geheimnis. Heute lebt Makatsch mit Schauspieler Trystan Pütter zusammen, sie haben zwei Kinder. Und Daniel Craig? Ist seit 2011 mit Hollywood-Star Rachel Weisz verheiratet – ebenfalls mit einer Tochter.