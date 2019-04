Lena Gercke: Sex-Fotos im Internet aufgetaucht!

Reddit this

Sie rekelt sich sexy vor der Kamera, schiebt ihr Shirt aufreizend nach oben… Auf kursieren gerade freizügige Posts, die ein blondes Model zeigen – leicht bekleidet oder sogar komplett nackt! Und ja, dieses Model sieht auf den ersten Blick verdammt ähnlich… Noch dazu verlinken die windigen Seitenbetreiber immer wieder den Instagram-Account der 31-Jährigen. Doch bei näherem Hinsehen wird klar: Die Frauen auf den Pics sind zwar blond und langbeinig wie Lena Gercke – mehr aber auch nicht.

Die Nacktfotos können Lena Gercke schaden

Offensichtlich versucht der Betreiber des Accounts @cashychix_, mit seiner billigen Masche Kunden zu gewinnen – auf Lenas Kosten! Zwar zeigt sich die Moderatorin auch mal im Bikini auf Instagram – doch zwischen einem stilvollen Bikini-Bild und einem schmierigen Porno-Post liegen Welten! Und Lena Gercke ist stets darauf bedacht, nicht alles von sich preiszugeben.

Lena Gercke: 1. Kuschelfoto! Sie macht ihre Liebe offiziell

Schon früher betonte sie, dass sie es unangenehm findet, für Shootings blank zu ziehen. „Ich fühlte mich noch nie wirklich wohl dabei“, so das Model im Magazin „Iconist“. Dass jetzt jemand mit ihrem Namen versehene Nacktbilder ins Netz stellt, ist nicht nur unangenehm – es könnte sogar Lenas Karriere schaden! Schließlich hat die ehemalige „GNTM“-Gewinnerin mit ihrem makellosen Image viele große Aufträge an Land ziehen können. Doch klar ist auch: Sobald ein Schmuddel-Verdacht auch nur am Horizont auftaucht, ziehen Werbepartner ganz schnell den Schwanz ein…