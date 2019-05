Reddit this

Lena Gercke: Sexy Busen-Blitzer versetzt Fans in Ekstase!

lässt ihre Fans via gerne an ihrem Leben teilhaben. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem besonders heißen Schnappschuss!

Heißer Busen-Blitzer auf Instagram

Auf dem Bild rekelt sich die 31-Jährige im knappen Bikini am Strand. Ihre halbe Brust fällt fast aus dem Oberteil raus. Unter dem Stoff zeichnet sich der Nippel des Models ab. Kein Wunder, dass die (männlichen) Follower aus dem Staunen gar nicht mehr rauskamen. "Wie wunderschön du einfach bist", "Du bist soooo heiß! " und "Wow wow wow", lauteten nur einige der vielen Komplimente.

Lena Gercke: Nach dem Liebes-Outing - jetzt ein Baby!

Lena und Freund Dustin wagen den nächsten Schritt

Auch Lenas Freund Dustin Schöne war hin und weg von seiner Freundin, kommentierte das Bild mit einem Herz-Smiley. Erst vor kurzem machten die beiden ihre Beziehung mit einem Kuss-Foto auf Instagram offiziell. Zurzeit führen sie noch eine Fernbeziehung. Sie lebt in München, er in Düsseldorf. Doch das soll sich bald ändern! Angeblich schauen sich die beiden gerade nach einer gemeinsamen Bleibe in Berlin um.