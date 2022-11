Lena Gercke: Sorge um die Schwangere! Muss sie jetzt ihren Ex fürchten?

Immerhin war der einstige Boygroup-Sänger und Mädchenschwarm drei Jahre lang mit dem Model liiert – da dürfte so einiges passiert sein, was man jetzt häppchenweise dem neugierigen TV-Publikum servieren kann, um dem Rausschmiss zu entgehen…

Während ihrer Beziehung von 2006 bis 2009 hielten der Berliner und die Blondine ihr Privatleben geheim. Doch seit der Trennung lässt Jay immer mal wieder Details über ihre Liebe durchsickern. Etwa, dass die Zeit ihn "geprägt und geformt" hätte und er nach dem Aus in ein "richtig tiefes Loch" fiel. Da will man natürlich mehr wissen! Wie kam es zur Trennung? Und ist Lena wirklich so zickig, wie Insider behaupten? Und Fakt ist: Für Sendezeit tut Jay alles! Im Dschungelcamp 2011 inszenierte er mit Kandidatin Indira Weis sogar eine Liebes-Show. Also Lena, zieh’ dich lieber warm an …

Lena Gercke & Dustin Schöne: Baby Nummer 2! Endlich zeigt sie ihre süße Kugel. Die Bilder gibt es im VIDEO: