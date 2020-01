Lena Gercke: Traurige Baby-News!

Erst kürzlich wendete sich Lena Gercke mit der zuckersüßen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Für ihre Fans eine absolute Sensation. Doch jetzt das Traurige...

Lena Gercke wird angefeindet

Obwohl Lena eigentlich via " " stets mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, muss sie nun einen bitteren Tiefschlag verkraften. So teilt Lena nun einen Schnappschuss mit ihrer Community, auf dem sie sich in einen schwarzen XXL-Cardigan wickelt. Eigentlich ein absolut gelungenes Foto. Doch ihre Fans sind mit einem Detail absolut unzufrieden: Sie können den Baby-Bauch des Models unter dem Cardigan einfach nicht sehen. So kommentieren sie: "Ich finde es schade, dass du deine Schwangerschaft so in den Hintergrund stellst, Das ist doch ein Teil von dir." Autsch! Doch es ist nicht das erste Mal, dass sich Lena so etwas anhören muss...

Lena wurde schon des Öfteren kritisiert

Schon unter alten "Instagram"-Fotos meldeten sich immer wieder User zu Wort und kritisierten, dass Lena ihren Baby-Bauch zu wenig zeigt. So heißt es: "Wo ist dein Baby-Bauch" sowie "Was macht dein Bäuchlein?" Doch zum Glück kann sich Lena auf die Unterstützung ihrer übrigen Anhänger verlassen. So ist zu lesen: "Ich frage mich nur warum sich immer so viele aufregen, wo der Babybauch ist... es gibt Babybäuche die im 9 Monat aus der richtigen Position fotografiert auch nicht sichtbar sind! Und je nach Tageszeit ist der Bauch stärker zu sehen oder auch mal so gut wie gar nicht!" Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Lena die Negativ-Kommentare nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

Wird diese Hürde meistern?