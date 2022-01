Lena Gercke: Traurige Trennung nach nur zwei Jahren! Sie will zurück nach München!

Gerade postete sie ein Foto vom Englischen Garten in ihrer alten bayerischen Wahlheimat, schrieb dazu: "Ich hoffe, wir werden eines Tages wieder hier leben." Oje, das klingt nach Heimweh … Zwar verbrachte Lena insgesamt nur drei Jahre in Süddeutschland, doch hier scheint sie sich zu Hause zu fühlen. Schon damals schwärmte sie: "München zählt für mich zu den schönsten Städten, die ich jemals gesehen habe. Ich würde das nicht mehr missen wollen." Vielleicht steht also doch noch ein Umzug an, bevor Tochter Zoe (1) in der Millionenstadt Berlin zum Schulkind wird …