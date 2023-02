Lena Gercke: Trennung! Jetzt sagt sie Lebewohl

Gerade postete sich das Model wieder aus einer Arztpraxis, mit Vitamin-Tropf im Arm. Dazu ein Stoßseufzer: "Wann endet eigentlich mal diese Keimhölle?" Sorry, Lena, die bittere Wahrheit lautet: Es dauert noch …

Doch so lange möchte Lena offenbar nicht warten: Die Zweifachmama denkt darüber nach, gemeinsam mit ihren beiden Kindern für mindestens zwei Monate auszuwandern – und zwar an einen Ort, an dem Sonnenschein garantiert ist! "Vielleicht Kapstadt, L.A., Australien? Auf jeden Fall irgendwo, wo die Kids Spaß haben und nicht nur krank im Bett liegen und man trotzdem gut arbeiten kann ...", so Lenas Plan. Ein schöner Traum – und als erfolgreiche Geschäftsfrau hätte Lena die Mittel, ihn zu leben! Vielleicht sogar dauerhaft? Bleibt nur die Frage, ob Lenas Liebster Dustin Schöne (37) da mitziehen würde! Der Berliner hängt an seiner Heimatstadt, und während Lena früher schon mal mit einem Umzug nach München liebäugelte, würde der Werbefilmer höchstens ins Berliner Umland ziehen … Ihn zu einem Neuanfang im Ausland zu überreden, dürfte also schwierig werden. Egal, wie schön dort die Sonne scheint …

