GNTM: Die sechs erfolgreichsten Gewinnerinnen der Castingshow

Aktuell flimmert die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" über die Bildschirme. Wer holt sich wohl diesmal den Titel? Vor exakt 17 Jahren war es eine hübsche, junge Blondine aus Marburg, die eher schüchtern war, aber trotzdem alle überzeugte. Lena Gercke!

Lena Gercke war die allererste Siegerin von GNTM und gehört heute zu den bekanntesten Gesichtern in ganz Deutschland. Sie ist nicht nur erfolgreiches Werbegesicht zahlreicher Marken, sie hat sich auch als Moderatorin einen Namen gemacht. So konnte man sie bereits bei "Austria’s Next Topmodel", "The Voice of Germany" und auch "red!" bewundern. Als wäre das nicht genug, hat sie auch eine eigene Modemarke. "LeGer by Lena Gercke" ist ein Mega Erfolg und macht die blonde Schönheit extrem stolz. Beruflich läuft es also blendend und auch privat ist sie angekommen. Zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne hat sie mittlerweile zwei Töchter, Zoe und Lia.