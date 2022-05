Lena Gercke: Trennung von Freund Dustin

In einem Instagram-Video stellte sie jetzt ihre erste Männerkollektion vor – und holte Mitch dafür als Model vor die Kamera. Eine Aufgabe, die eigentlich ihr Freund Dustin Schöne hätte übernehmen sollen. Doch der ist weg, mal wieder! Der 36-Jährige geht aktuell angeln im afrikanischen Mosambik, wie man seinen Fotos auf Instagram entnehmen kann … Regelmäßige Solo-Trips wie dieser scheinen für den Familienvater von größter Wichtigkeit zu sein – obwohl er für seinen Job als Werbefilmer ohnehin oft durch die Weltgeschichte düst! Nicht einfach für Lena, die dann mit Job und Tochter Zoe (wird im Juli zwei) allein zurückbleibt: "Ohne Nanny wäre es gar nicht machbar", gab sie bereits zu. Und ihren Moderations-Posten bei "The Voice of Germany" hat sie notgedrungen ohnehin schon auf Eis gelegt … Doch diesmal war Dustins Abwesenheit offenbar kein großer Verlust, im Gegenteil! In ihrer Insta-Story ist klar zu sehen: Lena kriegt sich angesichts ihres attraktiven Ersatz-Models kaum noch ein! Im Gegensatz zu Dustin ist Mitch voll da … Und dafür regnet es Komplimente, "Hey, voll der Styler", schwärmt Lena, zupft und fummelt hingebungsvoll die Klamotten an Mitchs volltätowierten Body zurecht. Und stellt sogar fest: "Das sieht so gut aus, Mitch! Ich habe das Gefühl, diese Kollektion wurde nur für dich gemacht!" Bei so viel Begeisterung sollte Dustin vielleicht besser aufpassen, dass ihm Lena nicht irgendwann vom Haken springt …