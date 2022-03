Lena Gercke: Endlich zeigt sie ihre kleine Tochter Zoe

Lena Gercke im Mama-Glück! So private Einblicke in das Leben der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin sind wirklich eine ganz besondere Seltenheit. Eigentlich hält die 34-Jährige ihr Privatleben mit Partner Dustin Schöne und dem gemeinsamen Baby Zoe so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Umso schöner, wenn sie ihre Fans dann doch einmal an ihrem Familien-Alltag teilhaben lässt - so wie jetzt mit diesem süßen Schnappschuss.