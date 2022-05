Lena Meyer-Landrut: Besorgniserregender Post! So schlecht geht es ihr wirklich

Die Sängerin will darauf aufmerksam machen, dass eben auch bei Promis nicht immer alles perfekt im Leben läuft. "Lasst euch nicht zu sehr von der happy faken instawelt verunsichern. Es ist nicht immer alles wie es scheint und niemand ist dauer glücklich und zufrieden. Teure Klamotten und Insta Reisen machen nicht glücklich. Dein Glück und deine Freude kannst nur du in deinem inneren kreieren. (Daran muss ich mich übrigens auch manchmal erinnern", so die Sängerin.