Lena Meyer-Landrut: Emotionale Beichte nach ihrem Liebes-Aus!

Anfang Januar gab ihr Beziehungs-Aus bekannt. Sie und ihr langjähriger Freund Max gingen nach acht gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Danach wurde es still um Lena und ihre Gefühlswelt - bis jetzt...

Promi News von Lena Meyer-Landrut: Belügt sie ihre Fans?

Lena Meyer-Landrut wendet sich mit emotionaler Botschaft zu Wort

Via " " lässt Lena nun die Gefühlsbombe platzen und teilt mit ihren Fans eine Nachricht, die tiefe Einblicke in ihr Innerstes gibt. Der Post zeigt Lena in einem Bademantel vor der Kamera sitzend. Lena guckt verträumt in die Kamera. Dazu zitiert sie den Autor Eckhart Tolle mit den Zeilen: "Enttäuschung ist etwas Gutes. Es ist das Ende der Täuschung." Worte, die bei ihren Fans für Einklang sorgen...

Lenas Fans sind gerührt

Wie unter Lenas Post deutlich wird, hat sie bei ihren Fans mit ihren Worten voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Lena ein toller Spruch von dir und hast Recht" sowie "Korrekt! Oder das bewusste Ende - zwar mit Schrecken, aber endlich ein Ende." Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ob Lena diese Worte an ihren Ex richtete, ist allerdings nicht bekannt...