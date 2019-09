Reddit this

Was für eine coole Verwandlung! In letzter Zeit sah man nur mit einem kurzen Bob. Davon hat sich die Sängerin nun jedoch verabschiedet. Beim „Dreamball“ in Berlin zeigte sie sich plötzlich mit einer neuen Frisur!

Lena zeigt ihre Locken

Die 28-Jährige entschied sich für eine lange Lockenmähne. Dafür ließ sie sich braune Haar-Extensions am Kopf befestigen, die für die nötige Fülle und Länge sorgten. In ihrer -Story zeigte Lena ihren Fans vorher sogar noch kurz ihre Naturlocken. „Die zeige ich eigentlich nie!", verriet sie grinsend.

Lena Meyer-Landrut hat eine neue Frisur. Foto: Instagram/@lenameyerlandrut

An ihre neue Frisur musste sie sich scheinbar aber erst noch gewöhnen. „Es ist so krass. Ich bin einfach eine andere Person!", erklärte sie mit großen Augen. Was ihr Fans wohl von ihrer Verwandlung halten?

