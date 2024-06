Lena Meyer-Landrut: "Ich habe einfach Angst." Sie schweigt nicht mehr

"Ich habe ein kleines Trauma mitgenommen bei meiner allerersten Tour", enthüllt die 33-Jährige. Auch heute würde sie noch unter den Folgen des Drucks, dem sie damals ausgesetzt war, leiden: "Das werde ich nicht los, egal, wie viel ich mich darüber austausche oder wie viel Feedback ich kriege." Lena erinnert sich an ihr 19-jähriges Ich zurück und erklärt, dass ihr damals einfach der "Support" von außen gefehlt habe und sie in vieles hereingezogen wurde, was sie so eigentlich nicht wollte und auch ihr gegenüber nicht gerecht war. "Eigentlich war es unfair, mich auf die Bühne zu stellen", resümiert Lena. Unter anderem hätten ihr damals negative Schlagzeilen, die ihre Qualitäten als Sängerin infrage stellten, besonders zugesetzt. Schließlich war Lena damals noch ein unsicherer Teenager und ihre Angst vor dem Scheitern riesig. Sie erzählt von einem Artikel über ein nicht ausverkauftes Konzert, welcher sie sich bei ihr besonders eingeprägt hätte. "Das war ganz, ganz schlimm für mich", erklärt sie und gibt anschließend ganz offen zu: "Es hat mich auf jeden Fall alles gut mitgenommen und begleitet mich bis heute, ich werde es nicht los. Ich habe einfach Angst."

Heute, nach mittlerweile knapp 15 Jahren im Musikbusiness, könne sie jedoch mit dieser Angst leben und sie kontrollieren. Lena erklärt, dass sie sich sogar wieder auf Live-Auftritte freuen würde und enthüllt im Hinblick auf ihre am 1. Juni gestartete Tour: "Ich bin diszipliniert und arbeite viel dafür, dass es schön wird."

