Lena Meyer-Landrut: "Medizinischer Notfall"! Sie befindet sich wieder in Behandlung

Große Sorge um Lena Meyer-Landrut (33)! Bereits seit einiger Zeit hat sie Sängerin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Bereits vor wenigen Wochen musste sie zwei Konzerte ihrer Tour krankheitsbedingt absagen: "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schrieb die 33-Jährige nach der ersten Absage bei Instagram. Kurze Zeit später hat sich Lenas Zustand wieder etwas gebessert: "Langsam wieder aufm Damm. - Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Doch die Besserung hielt offenbar nicht lange an. Am vergangenen Sonntag war eigentlich ein Auftritt auf dem Festival Ansbach Open in Mittelfranken geplant, doch auch den musste Lena erneut krankheitsbedingt absagen ...