Lena Meyer-Landrut: Nach doppelter Konzert-Absage! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

"Mit ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schreibt die 33-Jährige nach der ersten Absage bei Instagram. Das nächste Konzert sollte dann aber eigentlich stattfinden. Doch auch das fiel schließlich ins Wasser. "Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren", heißt es auf ihrer Seite. Und sie selbst lässt ihre Fans wissen: "Ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht schreiben, aber ich kann es nicht ändern: Ich werde das Konzert heute in Wangen nicht spielen können."

Die Fans sind nun in großer Sorge! Was ist nur mit Lena los? Ist sie ernsthaft erkrankt? Wie es jetzt weitergeht und wie lange Lena schlussendlich ausfällt ist nicht bekannt. Doch viele Fans stehen hinter ihr - auch wenn die Enttäuschung natürlich am Wochenende große war.

"Gute Besserung du Arme! Hoffe, es geht dir mittlerweile schon besser", schreibt eine Anhängerin. Ein anderer Fan kommentiert: "Gesundheit geht IMMER vor. Ich habe mich auf das Konzert gefreut und verstehe die Entscheidung total!"

