Lena Meyer-Landrut: Mega-News! Es wurde offiziell bestätigt

Zwar heißt der Song "Strip" - es geht aber nicht darum, die Hüllen fallen zu lassen. Sondern es geht um Selbstvertrauen und Mut. "Wenn ich nicht in dein Schema passe, kannst du mich von deiner Liste streichen", sing sie unter anderem in dem Song. Die Sängerin bedankt sich auch noch bei ihren Fans: "Ich habe heute schon so viele tolle, liebe Happy-Release-Day-Nachrichten bekommen. Ich bin ganz glücklich und beseelt und freue mich ganz ganz doll, dass neue Musik draußen is."

