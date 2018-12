Lena Meyer-Landrut: Nippel-Blitzer!

Reddit this

Oh je, mit DIESEM Foto sorgt Lena Meyer-Landrut für einen waschechten Nippel-Blitzer...

Ihre Fans haben SO LANGE auf das große Bühnen-Comeback von gewartet - bis jetzt. Am Freitag war die dabei zu sehen, wie sie bei "The Dome" ihren Fans ordentlich einheizte. Doch nicht nur Lenas Auftritt sorgte für jede Menge Aufsehen...

Lena Meyer-Landrut: Jubel-News! Emotionale Beichte an ihre Fans!

Lena Meyer-Landrut teilt pikanten Schnappschuss

Via "Instagram" teilt Lena Meyer-Landrut nun ein Foto mit ihren Fans, welches sie bei ihrem "The Dome"-Auftritt zeigt. Ein absolut gelungener Schnappschuss. Ein Detail sticht ihren Fans allerdings besonders ins Auge: Lenas Brust. Der Grund: Unter ihrem hautengen Oberteil zeichnen sich eindeutig ihre Brustwarzen ab. Eine Tatsache, die von ihren Followers nicht lange unkommentiert bleibt...

Lenas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter Lenas Post deutlich wird, löst sie bei ihren Followers mit ihrem "Nippel"-Schnappschuss einen regelrechten "Kommentier-Wahnsinn" aus. So ist zu lesen: "Auch auf die Gefahr hin, dass ich geblockt werde und derbst Hass ernte: NIPPEL" sowie "Nicht unbedingt das beste Foto". Upps! Was Lena darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...