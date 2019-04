Lena Meyer-Landrut: Video aufgetaucht - Große Sorge um die Sängerin!

ist wieder da. Nach einer Pause, meldet sie sich wieder zurück. Sie präsentiert nicht nur wieder neue Musik sondern scheint auch wieder fleißig unterwegs zu sein. Doch mutet sie sich zu viel zu?

Lena Meyer-Landrut: Heißes Nackt-Bild versetzt Fans in Ekstase!

Lena Meyer-Landrut: Sorge um den Popstar

Bei macht Lena Meyer-Landrut jetzt eine beunruhigende Verkündung. "Ich bin in München angekommen und ich bau ab, Leute", erklärt sie total erschöpft. Und erklärt dann weiter: "Abbruch für heute. Gesundheit geht vor."

Die 27-Jährige wird müde und total ausgelaugt. Kurz Zeit später verkündet die Sängerin sogar, dass sie sich eine Pause nimmt. "This is not what I look like atm. Mache jetzt mal das internetz und alles andere für n tag aus. Only Love, L. Ps. dieser Hammer Bild von gestern ist natürlich von Hütte", schreibt sie offen.

Die Fans sind besorgt

Klar, dass die Fans sich nach dieser nachricht große Sorgen machen. Doch sie sind auch stolz auf ihr Vorbild. Denn anstatt einfach weiter zu machen, hört die auf ihren Körper - Gesundheit geht vor! Das unterstützen ihre Anhänger.

"Nimm dir die Zeit die du brauchst", "GUTE BESSERUNG DU BEAUTY. Hoffentlich wird das schnell besser" oder "Ruh dich aus. Du weißt ja, dass du dir Zeit für dich selber nehmen darfst", schreiben die Fans unter den Post. Bei so viel Support, geht es Lena dann sicher auch ganz schnell wieder besser.