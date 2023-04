Lena Meyer-Lanrut: Ihr Glück hängt am seidenen Faden

"Wenn ich sonst noch etwas für euch tun kann, dann ruft mich einfach an", flötet Lena ernsthaft auf der Startseite ihrer Website in die Kamera, nennt dann sogar eine Handynummer. Wie bitte? Klingt super – endlich mal eine Künstlerin, die ganz direkt die Träume ihrer Fans erfüllt. Doch wie so oft im Leben ist auch dieses Angebot wohl zu schön, um wahr zu sein. Denn statt echter Fannähe scheint es in Lenas eigenem kleinen Universum vor allem um eins zu gehen: reine Abzocke!

All die angebotenen exklusiveren Inhalte gibt es nämlich nicht einfach so, sondern nur mit einem Premium-Zugang für 29 Euro pro Jahr. Doch auch dann ist es mit der Exklusivität nicht weit her. Die Beiträge ähneln stark denen auf Instagram, "Behind the Scene"-Momente entpuppen sich als kurze Videos, und der vermeintlich persönliche Kontakt zur Sängerin ist – Fake. Im Chat antwortet nicht etwa Lena persönlich, sondern ein Computerprogramm. Und während sich die Fans in der Community sicher fühlen, arglos über gemeinsame Interessen, Probleme zu Hause und Stress in der Schule austauschen und Lena sogar mit ihrer Psychologin vergleichen, werden sie durch Gewinnspiele oder Pushnachrichten weiter zum Geldausgeben animiert. Die vermeintliche Geborgenheit des Lenaverse: nur ein Trugbild. In dem zudem potenzielle Risiken zu lauern scheinen, denn in den Foren scheinen sich die teils minderjährige Mädchen mit erwachsenen Männer auszutauschen, werden nach ihrem Alter gefragt … Illegal ist all das zwar nicht, aber ein mulmiges Gefühl hinterlässt es dennoch.