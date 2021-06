Lena Meyer-Landrut: Nackt-Schnappschuss! So intim ist ihre Botschaft

Nach zwei Jahren musikalischer Abstinenz und Babypause veröffentlichte die ESC-Gewinnerin vergangene Woche zum ersten Mal neue Musik. In ihrer Single „Strip“, die am 4. Juni 2021 auf Spotify erschien und in Windelseile 22.000 Mal geklickt wurde, legt Lena Meyer-Landrut einen echten Seelen-Striptease hin. In dem Gute-Laune-Song spricht die 30-Jährige von Selbstvertrauen und dem Mut, man selbst sein zu können, statt sich verbiegen zu lassen. So singt die Musikerin "Wenn ich nicht in dein Schema passe, kannst du mich von deiner Liste streichen", und ergänzt, "Es tut mir nicht leid, ich bin was ich bin." Sie fordert: Weniger Drama und mehr Freude über sich selbst!