Leni Klum: Nacktskandal! Diese Bilder sorgen für Wirbel

Via "Instagram" teilt Leni Klum nun ein Bild mit ihren Fans, auf dem sie sich so lasziv wie nie zuvor präsentiert. Wie es scheint, entstanden die Aufnahmen im Rahmen eines Shootings fürs "Rollacoaster"-Magazin. Leni trägt auf den Bildern lediglich ein schwarzes Oberteil und bedeckt ihre eine Brust nur mit einer Hand. Ein Anblick, der bei ihrer Community für geteilte Meinung sorgt!

So heißt es: "Sie ist ein Kind! Man sollte sie sich noch nicht so sexualisieren lassen." Harte Worte, die an Leni sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Doch die Tochter von Heidi bekommt auch Unterstützung: "Wer kann, der kann", kommentiert Modelkollegin Stefanie Giesinger. Ob Leni uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...