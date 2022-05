Leni Klum: Vollkommen abgerutscht! Ihr steigt der Erfolg zu Kopf

Und während die "GNTM"-Chefin wildes Mädchen spielt, versucht Töchterchen Leni in Mamas Model-Fußstapfen zu treten. Bisher klappt das auch erstaunlich gut, die 18-Jährige konnte schon einige Deals an Land ziehen mit Werbekunden wie Dior oder About You. Beruflich ist Heidi also durchaus eine große Hilfe, der Name öffnet Türen. Doch das bunte Treiben ihrer Mutter könnte auch für Probleme sorgen. Denn Leni macht ihr immer mehr nach.

Neben gewagten Oben-ohne-Fotos zeigt sie sich nun auch auffällig oft mit Freund Aris: Knutschend, tanzend, eng umschlungen auf seinem Schoß. Leni öffnet sich ihren Fans also immer mehr, ganz wie Mama Heidi. Manchen exklusiven Designern und Marken könnte das jedoch sauer aufstoßen. Denn: Viele Labels legen Wert auf Diskretion und Seriosität. Doch damit will Leni schon lange nicht mehr dienen. Sie setzt offenbar, genau wie Mama, auf Attacke!

Denn das scheint für sie die einzige Möglichkeit zu sein, um im Gespräch zu bleiben. Denn mit weltweit erfolgreichen Topmodels könne sie nicht mithalten, urteilte bereits Marco Sinervo, Inhaber der Top-Agentur MGM Models. "Auf dem Laufsteg und auf Fotos wirkt sie völlig verloren." Leni sei zu klein, hätte keine Modelmaße, ihr fehle es an Wiedererkennungswert und Charisma, am Ende würde sie nur als "Tochter von" Interesse wecken. Und als diese muss sie ihrer Mutter natürlich nacheifern – leider nicht nur im positiven Sinne…