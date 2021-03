Leon Gast: Der Oscar-Preisträger ist tot

Trauriger Abschied von Leon

Mit seiner Boxkampfdokumentation "When We Were Kings" sicherte Gast sich einen Oscar. Eigentlich war er damals in Afrika, um ein Musikfestival zu dokumentieren. Dort filmte er allerdings viel Material zu dem Boxkampf zwischen Box-Legende Muhammad Ali und George Foreman. Sie traten 1974 in den Ring und Ali siegte in der achten Runde durch K.O.!

Gast kam 1936 in Jersey City zur Welt und wuchs dort auf. Sein Studium der dramatischen Künste brach er kurz vor dem Abschluss ab, um eine TV-Serie zu produzieren. Doch er drehte nicht nur Filme, sondern war in den 60er und 70er Jahren auch als Fotograf für Magazine wie Vogue und Harper's Bazaar tätig.