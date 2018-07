Leon Machère: Wegen "Copacabana" flippen gerade alle aus

Reddit this

Leon Machère hat es getan und alle flippen aus! Der Youtuber hat den Song "Copacabana" rausgebracht. Und der sorgt für Diskussionen...

Leon Machère bringt "Copacabana" raus

, Sonne und ganz viel Spaß! Der Song "Copacabana" von Leon Machère kommt pünktlich zu den heißen Temperaturen. Und die Fans sind begeistert von dem neuen Lied des Youtubers.

Der Song wurde erst heute bei veröffentlicht und sammelte jetzt schon über 30 000 Likes. Und auch in den Kommentaren kommen die Fans aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! "Einfach nur nice", "Hammer! Möge der Sommer weitergehen" oder "Mega Song, Leon. Respekt an dich, du kriegst extra 2 Likes von mir also von meinem Handy und IPad", freuen sie sich.

Selbst die Leute, die Leon Machère nicht wirklich mögen müssen zugeben, dass "Copacabana" gar nicht schlecht ist. "Muss leider zugeben, dass ich den Song gut finde", "Überraschend gut Leon" oder "Nicht schlecht!! Mag dich trotzdem nicht", schreiben sie ehrlich unter den Song.

Hat "Copacabana" von Leon Machère also das Zeug zum Sommerhit 2018?

"Copacabana" von Leon Machère hat definitiv potential um ein echter Hit zu werden. Wieso? Ganz einfach! Hinter dem Song soll der gleiche Produzent stehen, der auch den Sommerhit "Senorita" von und produziert haben soll.

Und das hören die Fans offenbar raus. Viele schimpfen nämlich, dass "Copacabana" von Leon Machère ziemlich nach den beiden Musikern klingt.

"Die Musik erinnert mich irgendwie nach Senorita" "Ich find es ist wie Seniorita von Pietro und Kay one" oder "Der hat sich halt alles bei key one und "Mein Ruf geht kaputt" abgeschaut", heißt es in den Kommentaren.

Den Youtiber dürfte das aber wenig stören. Er ist stolz auf seinen Songs und seine Fans lieben ihn. Was will man mehr...

Wer ist Leon Machère?

Leon Machère heißt eigentlich Rustem Ramaj. Der 26-Jährige hat im Jahr 2011 einen Youtube-Kanal. Er fing mit Musikvideos und eigenen Songs an, wechselte dann aber zu Pranks und Comedy. Jetzt ist er offenbar zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Sehr zur Freude seiner vielen Fans...