Leony: "Verhärtete Fronten"! Deshalb saß sie dieses Jahr nicht in der DSDS-Jury

Leony (27) ist aktuell eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen: Zahlreiche Nummer eins Hits, ein EM-Song und jede Menge Live-Auftritte - aktuell kommt wohl keiner an der gebürtigen Bayerin vorbei.

Im vergangenen Jahr hat die 27-Jährige ihr geballtes Musik-Wissen dann in der DSDS-Jury an die Anfänger:innen weitergegeben und neben Jury-Chef Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Katja Krasavice (28) die Kandidatinnen und Kandidaten bewertet.

Doch in diesem Jahr musste Leony ihren Platz am Jurypult räumen ... oder wollte? Mit uns hat die Sängerin exklusiv auf dem Roten Teppich der 1LIVE Krone 2024 gesprochen und verraten, was der wahre Grund für ihr DSDS-Aus war und ob sie sich vorstellen könnte, doch noch einmal in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" zu sitzen ...