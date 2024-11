DSDS: Erste Indizien! Sitzt Helene Fischer in der nächsten Jury?

Dieter ist ständig auf der Suche nach neuen Juroren, doch das ist gar nicht so einfach. "Die meisten Künstler sagen einfach: Ich möchte keine anderen Menschen beurteilen. Das geht denen nicht einfach von der Hand. Und dann natürlich eine richtige Meinung sowieso nicht", erklärt der Musikproduzent im Interview mit der "Bild". Ein weiteres Problem sei das Image auf Social Media. "Die meisten Juroren, die dann da sind, die trauen sich ja gar nicht, weil die dann sofort an ihre Follower, an ihre Fans denken. Und sobald die dir dann sagen: 'Du, ich folge dir', dann sind die auf einmal 'Oh ja so schlecht war dein Gesang gar nicht'."