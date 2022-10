Leslie Jordan: Tragischer Tod mit 67 Jahren! Große Trauer um den Schauspieler

Trauriger Abschied von Leslie

Leslie, der vor allen Dingen für seine lustige und herzliche Art bekannt war, spielte in zahlreichen Serien mit. Ob "Will und Grace", "Boston Legal" oder "The Cool Kids": Wenn er vor der Kamera stand, klatschten die Fans Beifall. Zuletzt drehte er bis zu seinem Tod an der Seite von "Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik die Serie "Call Me Kat".