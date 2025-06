"Let's Dance 2025" doch nicht affärenfrei? "Besonders schön waren die Nachtschichten!"

Ein Satz, der zweideutig klingen mag und bestimmt für einige Schmunzler gesorgt hat. Gemeint sind aber die schweißtreibenden Proben bis spät in die Nacht. Das Duo arbeitete akribisch, probte regelmäßig bis tief in den Abend – und wurde am Ende mit dem Sieg der 18. Staffel belohnt. Ihre Hingabe, Disziplin und Ausdauer zahlten sich voll aus.