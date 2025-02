"Let's Dance 2025": Drama oder Traum-Duo? Ekaterina Leonova packt über Tanzpartner aus

Doch was passiert, wenn die Chemie einfach nicht passt? "Du kannst nicht einfach sagen: 'Und Tschüss!' Also hilft nur Kommunikation. Ich versuche, meinen Tanzpartner zu verstehen: Was ist sein Tempo? Welchen Humor hat er? Wann ist er empfänglich für Kritik? Wann braucht er Motivation?" Für Ekaterina ist also Anpassungsfähigkeit gefragt, um aus jedem Tanzpaar das Beste herauszuholen.

Wer schließlich mit wem tanzen wird – und ob die Chemie passt oder nicht –, erfahren die Zuschauer in der großen Kennenlernshow am 21. Februar 2025. Eins ist sicher: Spannend wird es allemal!