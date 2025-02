Lets Dance 2025: Weitere neue Show auf RTL!

Zwar handelt es sich dabei nicht um eine direkte Fortsetzung oder ein Spin-off der beliebten Tanzshow, doch das Konzept dürfte dennoch Lust auf mehr machen. In der neuen Spielshow "Eltons 12", moderiert vom gleichnamigen Showmaster, treten zwölf Promis in spannenden Challenges gegeneinander an – ganz im Stil von "Schlag den Star". Wer sich durchsetzt, kann eine Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Zuletzt gewann Prince Damien gegen elf ehemalige Dschungelcamp-Kollegen. Doch dieses Mal dreht sich alles um das "Let’s Dance"-Universum: Zwölf bekannte Gesichter aus der Show treten in der neuen Ausgabe von "Eltons 12" gegeneinander an.