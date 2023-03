"Let's Dance"-Ali Güngörmüş: Traurige Beichte! Das wusste bislang noch niemand

Somit musste er auf die Hilfe seiner Eltern in der Schule verzichten, was ihn rückblickend jedoch hat an sich wachsen lassen: "Vielleicht kommt mein Ehrgeiz auch ein bisschen von damals. Ich war immer getrieben, mit dem Normalen nicht zufrieden zu sein. Ich wollte immer mehr!" Diesen Ehrgeiz steckt der Koch nun auch in sein "Let's Dance"-Tanztraining. Dass es für ihn vergangene Woche nicht so gut lief, nagt noch immer an ihm: "Für mich war die Woche wahnsinnig schwierig, überhaupt einen Tanz auf die Reihe zu kriegen. [...] Ich gebe immer mein Bestes, aber ich war kurz davor aufzuhören, abzubrechen." Doch für Ali gibt es kein Aufgeben - das gab es wohl noch nie!

