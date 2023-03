Ali Güngörmüş & Christina Luft: Verletzt! Fallen sie bei "Let's Dance" aus?

Der Arzt verschrieb ihm bereits Schmerzmittel und Bandagen, trotzdem geht es Ali nicht besser. Er und Tanzpartnerin Christina müssen derzeit mit angezogener Handbremse trainieren. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, in dem der 46-Jährige auf dem Boden liegt, und schreibt: "Mein kleines Häufchen Ali." Christina leidet mit ihm. "Sein Gesicht sagt alles. Er tut mir so fest leid. Ich möchte nicht, dass er Schmerzen hat." Können die beiden am Freitag überhaupt antreten? Bisher gibt Ali nicht auf, will am Freitag unbedingt auftreten. Lässt sich nur hoffen, dass sich sein Zustand bis zur Live-Sendung nicht weiter verschlechtert...

