"Let's Dance": "Alles tut weh!" Taliso Engel gibt ehrliches Update

Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) will von Taliso wissen, wie es ihm mittlerweile geht. "Müde", muss er ehrlich gestehen, räumt dann aber ein: "Besser als gestern." Die Woche sei katastrophal angefangen, müssen beide gestehen, doch es sei "von Tag zu Tag besser geworden".

Auch ihr Lächeln haben sie noch nicht verloren. Sie versprechen, dass sich die Fans am Freitag in Show 5 auf einen guten und vor allem auch witzigen Auftritt freuen können. Das Paar tanzt dieses Mal einen Jive. Ein schneller und schwieriger Tanz, der dem Para-Schwimmer einiges abverlangt. "Ich habe mich wirklich auf diesen Tanz gefreut, aber er hat mich so auseinandergenommen", gesteht Taliso auf Instagram. Er habe den Jive wirklich "maßlos unterschätzt".