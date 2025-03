"Let's Dance": Vorzeitiges Aus für Taliso Engel? Post lässt aufhorchen

Am nächsten Tag scheint sich die Lage etwas zu entspannen: Taliso repostet ein Video seiner Tanzpartnerin Patricija vom Vortag, in dem die beiden erneut erschöpft, aber lachend in die Kamera blicken. Ein Anzeichen dafür, dass das Training trotz aller Herausforderungen weiterläuft – und Taliso nicht ans Aufgeben denkt? Zu hoffen ist das allemal.