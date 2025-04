"Let's Dance": "Beschämend!" Wird Ekaterina Leonova in der Show benachteiligt?

Viel zu wenig, so die Meinung der User bei Instagram. "Es war wieder einmal ein sehr schöner Tanz und Diego ist über sich hinausgewachsen. Ich weiß nicht, was die Jury da bemängelt", "Die Bewertung dieses Jahr sind ein WITZ!" und "Es war so schön. Ich hatte Tränen in den Augen. Nur um dann von der Jury zu hören, dass es zu wenig Emotionen waren", so einige der vielen Kommentare.