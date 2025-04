"Let's Dance": RTL hat es bestätigt! Absolutes Novum in Show 7

"Er traut sich. Ich hätte es nicht gedacht, aber wir tanzen!", verkündet Joachim Llambi in einem Video auf der Instagram-Seite der Sendung. "Daniel Hartwich und meine Wenigkeit werden am Freitagabend in der Show mal so richtig einen abrocken. Freut euch darauf!" Was genau die beiden geplant haben, ist noch ein großes Geheimnis.