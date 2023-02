"Let's Dance"-Christian Polanc vor Showbeginn: Herbe Klatsche für Becker-Tochter Anna Ermakova

In wenigen Tagen ist es soweit! Am 17. Februar startet die 16. Staffel von "Let's Dance" um 20.15 Uhr auf RTL. Mit dabei wieder einmal: Profitänzer Christian Polanc. In der großen Kennenlernshow erfahren die Promis dann, welcher Profitänzer bzw. welche Profitänzerin ihnen an die Seite gestellt wird. Auch die Profis wissen vorher nicht, mit welchem Promi sie tanzen werden - Wünsche haben Christian und Co. trotzdem. So verrät er jetzt, mit welchen Promidamen er diese "Let's Dance"-Staffel lieber nicht bestreiten möchte.