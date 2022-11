Motsi Mabuse: Ungeschminkt! So haben die Fans sie noch nie gesehen

Heftige Diskussionen auf Instagram

Auch in Bezug auf ihren Körper hatte Motsi Mabuse es nicht immer leicht. Ungeschminkt scheinen die Fans sie zu akzeptieren. Beim Thema "After-Baby-Body" gab es dann allerdings Diskussionen. "Wenn Frauen Babys gebären, geht sofort danach die Diskussion über den After-Baby-Body los – zum Kotzen", poltert sie auf ihrem Instagram-Kanal. "Wenn jemand Mama geworden ist und möchte einen Sixpack danach, nach drei Wochen, nach vier Wochen – macht das. Solange dein Arzt sagt, das ist okay. Wenn jemand sagt, ich nehme mir die Zeit und lasse meinen Körper erstmal im Hintergrund und kümmere mich einfach um mein Wohlgefühl – dann mach das." Niemand habe einer Frau zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen hat. Richtig so!