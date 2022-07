"Let's Dance"-Christina Luft: Traurige Babynachrichten

Via "Instagram" teilt die Freundin von Luca Hänni nämlich nun einen Post, der sie ein wenig sinnieren lässt und intime Einblicke in ihre Gefühlswelt gewährt! Der Grund: Christina verkauft ihr erstes Auto, welches sie sich damals ganz alleine finanzierte. Liebevoll nennt sie ihren Flitzer in ihrer Story sogar "Baby" und gibt zu verstehen: "Mein Baby! Mein erstes selbst gekauftes Auto! Ich hoffe, du machst deine neue Besitzerin genau so glücklich wie mich". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Christina hängt mit Leib und Seele an ihrem Wagen! Warum sie ihr Auto verkauft hat, wollte die Profitänzerin jedoch nicht verraten. Mal sehen, ob sie das Geheimnis noch lüftet!