Let's Dance: "Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen" - Fans gehen auf die Barrikaden

Marc Eggers konnte in den meisten Shows nicht nur mit seinem Talent, sondern vor allem auch mit seiner Art überzeugen. Der Ex von Sänger Bill Kaulitz (35) konnte mit seiner sympathisch, lockeren Art viele Fans für sich gewinnen. Und die sind nun mehr als enttäuscht von seinem Aus!

Bei Instagram machen sie ihrem Ärger Luft. "Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Sowas von nicht gerechtfertigt...", "Also, dass man mit so einer guten Leistung rausfliegt, ist schon sehr schade" oder "Ich finde, diese Ergebnisse der Anrufe sollten auch gezeigt werden. Ich kann nicht glauben, dass für Marc nur so wenige angerufen haben", sind nur einige der vielen Kommentare auf der Social-Media-Plattform.

Ein Fan will sogar eine Petition ins Leben rufen, damit der 38-Jährige eine Wildcard bekommt und wieder aufs Tanzparkett darf. Ob es was bringt? Fraglich! Schlussendlich ist es eine Show, in der jede Woche ein anderer Star gehen muss. Diese Woche hat es nun mal Marc Eggers erwischt. Ob es den Fans gefällt oder nicht ...

