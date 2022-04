Let's Dance: Die Reise ist zu Ende! So geht es nicht mehr weiter

Jüngstes Opfer der Quälerei auf dem Parkett: Schlagersängerin Michelle. Spritzen vor den Proben und vor den Liveshows linderten ihr Leid, sieben Wochen quälte die zierliche Michelle ihren Körper. Doch die Behandlung schadete eher, als dass sie half: "Ich habe für die nächsten Monate absolutes Sport- und Tanzverbot von meinem Arzt bekommen", zieht die 50-Jährige ein trauriges Fazit.

Auch Promi-Kollege Riccardo Basile stieß an seine Grenzen. Wegen Zerrungen musste der Sportmoderator jeden Tag zum Physiotherapeuten, es bestand sogar der Verdacht auf Muskelfaserriss: "Ich habe täglich Schmerztabletten geschluckt, um den Auftritt in der Show zu retten." Selbst die Profis sind vor den Folgen des intensiven Trainings nicht immun.

Bei Coach Christina Luft wurde eine Muskelentzündung am Rücken festgestellt: "Ich hatte das noch nie in meiner Karriere", berichtet die 32-Jährige von den Strapazen. Kaum ein Paar blieb in dieser Staffel verschont.

Neben Wehwehchen sorgen Erkältungen und positive Corona-Fälle für ständige Team-Wechsel und Ausfälle. Ein faires Ergebnis dürfte unter diesen Bedingungen unmöglich sein: Gewinnen dürfte ein Promi ohne gesundheitliche Probleme. Mit-Favoritin Janin Ullmann (40) ließ sich vorsorglich schon mal einen Vitamin-Boost in die Venen jagen …