Let's Dance: "Die Sendung wird abgesetzt"

Im Netz häufen sich mittlerweile immer mehr Negativ-Kommentare zu "Let's Dance", die den Fan-Unmut zum Ausdruck bringen! So wettern wütende TV-Zuschauer: "Es wäre vermutlich das Beste, wenn die Show zwei bis drei Wochen pausiert und die Promis/Profis wie in den letzten beiden Staffeln etwas isoliert werden", "Wenn es so weiter geht, wird die Sendung abgesetzt und es wird keinen Sieger geben" sowie "Durch die ständigen Ausfälle ist es kein Wettbewerb mehr". Autsch! Harte Worte, die zeigen: Das Faninteresse sinkt immer mehr! Doch wird "Let's Dance" wirklich aus dem Programm gestrichen? Bis jetzt will der Sender "RTL" an der Show weiterhin festhalten. Wir können also gespannt sein, wie es weiter geht...