Leyla Lahouar: Ist das der wahre Grund für ihr "Let's Dance"-Aus?

Auf die Zeit bei der Show blickt der Reality-TV-Star trotzdem positiv zurück: "Ich bin so unendlich dankbar für diese wundervolle Reise bei 'Let's Dance'. Ich durfte so wundervolle Menschen kennenlernen, mir wurde so viel beigebracht und ich habe so viel über mich selbst gelernt, das werde ich nie vergessen", betont sie. Gerne hätte sie aber noch mehr von sich gezeigt. Das ist nach dem Ausscheiden nicht mehr möglich. In Leylas Fall gilt dann wohl: Pech im Spiel, Glück in der Liebe!