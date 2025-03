Simone Thomalla: Alles über ihren aktuellen Freund & ihre Ex-Partner

Von 2000 bis 2009 war Simone Thomalla dann mit im Jahr 2019 an Alzheimer verstorbenen Fußballmanager Rudi Assauer (†74) liiert. Eine Beziehung, die nicht nur in den Medien sehr präsent war, sondern auch im Leben von Tochter Sophia Thomalla. "Rudi Assauer war wie ein Vater für mich. Er war in einer prägenden Zeit mit meiner Mutter zusammen", verriet die heutige Moderatorin 2017 in der ProSieben-Late-Night-Show "Applaus und Raus". Die Familie wohnte zusammen in einem Anwesen in Gelsenkirchen und zeigte sich mehrfach gemeinsam auf dem roten Teppich und bei öffentlichen Events.