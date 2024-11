Let's Dance: Enthüllt! Diese Promis treten in der Weihnachtsshow an

Bewertet werden die weihnachtlichen Performances natürlich wie gewohnt von Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57). Auch dieses Mal gewinnt das Paar, das insgesamt die meisten Jury- und Zuschauerpunkte einheimst. Obwohl die Sendung bereits kurz nach dem Finale im Frühjahr aufgenommen wurde, können die Zuschauer live abstimmen. Die Paare wissen also auch noch nicht, wer am Ende die Nase vorne hat. Den Gewinnern winkt nicht nur der Pokal, sondern auch 10.000 Euro für einen guten Zweck. Wer tanzt am Ende zum Sieg? Das zeigt sich dann am Freitag, dem 20. Dezember, ab 20:15 Uhr bei RTL – und parallel zur TV-Ausstrahlung im Livestream auf RTL+.