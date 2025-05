"Let’s Dance" heute: Magic Moments durch Tänze gespoilert? Es wird privat wie selten zuvor

Worum es in den Magic Moments der jeweiligen Promis genau gehen wird, ist noch nicht bekannt, doch die Wahl ihrer Songs verrät bereits erste Details, was das Thema sein wird!

In Show 9 präsentieren die verbliebenen Paare folgende Freestyle-Tänze:

Taliso Engel & Patricija Ionel Freestyle zu "Heart Of Courage" von Two Steps From Hell. Was der Titel verheißt: einen epischen Tanz über Mut, Stärke und Überwindung.

selfiesandra & Zsolt Sándor Cseke Freestyle zu "I Have Nothing" von Whitney Houston. Was wir erwarten dürfen: einen gefühlvollen Ausdruck über die Sehnsucht nach Liebe und emotionale Verletzlichkeit.

Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster Freestyle zu den Songs "Run Boy Run" von Woodkid, "What Could Have Been" von Sting und "Legends Are Made" von Sam Tinnesz Ein Mix, der Fabian Hambüchens Weg als Leistungssportler, seine Disziplin und persönliche Entwicklung widerspiegeln dürfte.

Marie Mouroum & Alexandru Ionel Freestyle zu "Mission Impossible Theme" von Lalo Schifrin, "Gun Barrel" und "Time" von Hans Zimmer sowie "I’m Here" von Cynthia Erivo. Ein starker Tanz, sicherlich inspiriert von ihrer Karriere als Stuntfrau und Actiondarstellerin.

Diego Pooth & Ekaterina Leonova Freestyle zu "Interstellar Theme" von Hans Zimmer. Was uns bestimmt erwartet: Ein visionärer Tanz, der die Suche nach Identität und Zukunftsfragen thematisiert.

Christine Neubauer & Valentin Lusin Freestyle zu "Amoi seg ma uns wieder" von Andreas Gabalier. Ein sehr persönlicher, wahrscheinlich von Trauer und Abschied geprägter Tanz.