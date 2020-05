Let's Dance: Fake-Skandal vor dem Finale!

Am Freitagbend kämpften die letzten vier "Let's Dance"-Paare um den Einzug ins Finale. Am Ende schafften es Lili Paul Roncalli, und Moritz Hans in die letzte Runde. Für Tijan Njie platzte der Traum vom Sieg. Doch nicht alle sind mit der Entscheidung einverstanden...

Die Zuschauer wittern Fake

In den sozialen Netzwerken machen die Zuschauer jetzt ihrem Ärger Luft. Viele hätten lieber Tijan als Moritz im Finale gesehen. "Wenn das nicht Fake ist, weiß ich nicht was los ist. Tijan und Moritz waren punktgleich. Es sollen mehr Leute für Moritz angerufen haben? Unmöglich!", beschwert sich beispielsweise ein Fan auf . Ein anderer schreibt: "Für mich nicht nachzuvollziehen. Er war heute definitiv nicht der Schlechteste."

Gab es ein technisches Problem?

Der Freund von Tijans Tanzpartnerin Kathrin Menzinger wirft Sender sogar Schiebung vor. Max Boas glaubt, dass es bei dem Telefon-Voting ein technisches Problem gab. "Ich habe so oft angerufen und dann funktionierte es einfach nicht mehr", erklärt er in seiner Instagram-Story. "Und da frage ich mich: Sind das technische Probleme? Oder haben sie die Nummer vielleicht blockiert." Was dran ist an den Vorwürfen? RTL meldete sich bisher noch nicht zu Wort...

