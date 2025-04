"Let's Dance": Gruppen der Jury-Challenge stehen fest – und SIE haben einen deutlichen Vorteil!

Während sich alle anderen Stars noch nicht so gut kennen, verstehen sich die beiden dank dieser Vertrautheit also blind und können sicherlich auch gut zusammen performen. Auch in den Kommentaren zu dem Instagram-Post ist das Team um Sandra der klare Favorit. "Die letzte Gruppe, mein absolutes Lieblingsteam und bin so krass froh das Jeanette und Sandra miteinander sind", "Wie geil das Team Jeanette, Marc und Sandra wow" und "Auf Jeanette, Selfiesandra und Marc .... auf diese drei freue ich mich am meisten und hoffe, sie bekommen eine 10", schreiben die Fans.